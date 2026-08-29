Un nuovo rogo nella giornata di oggi, sabato 29 agosto 2026, in Sardegna, dove il Corpo Forestale è intervenuto nelle campagne di Castiadas, precisamente in località Sa Tuerra sa Mesa, per fronteggiare un incendio.

A supporto delle operazioni di spegnimento è intervenuto un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Villasalto. Sul posto coordina le attività il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Castiadas.

Quello di Castiadas si inserisce in una giornata ancora caratterizzata dall'emergenza incendi nell'Isola. Oggi un altro rogo ha interessato le campagne di Ghilarza, in località Mura Ioia, dove il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero leggero della base operativa di Fenosu.

Resta inoltre alta l'attenzione in Ogliastra, dopo il vasto incendio che ieri ha interessato i territori di Arzana ed Elini. Le fiamme hanno richiesto un imponente dispiegamento di forze, con interventi dei Vigili del Fuoco, squadre della Protezione Civile e volontari, oltre all'impiego di mezzi aerei.

Le operazioni proseguono nelle aree interessate dai roghi, con l'obiettivo di contenere le fiamme e mettere in sicurezza il territorio.