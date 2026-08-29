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Il giornalista ed editore di La gazzetta rossoblù, Pierluigi Bollettini, è morto improvvisamente a Sassari, mentre si trovava all'ingresso dello stadio Vanni Sanna per ritirare l'accredito per la partita di serie C tra Torres e Sambenedettese.
Bollettini, proveniente da San Benedetto del Tronto per seguire la gara della Sambenedettese, sarebbe stato colto da un malore al momento del ritiro del pass al botteghino. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico del 118 per oltre trenta minuti, purtroppo non è stato possibile salvarlo.