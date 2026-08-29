La città di Cremona è stata flagellata, nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 agosto 2026, da una tromba d’aria accompagnata dalla grandine: in circa dieci minuti il violento fenomeno ha provocato 43 feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, e centinaia di interventi dei soccorritori.

Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati e almeno otto famiglie sono state evacuate. Dovranno inoltre essere effettuate verifiche sulla stabilità di altri edifici. Pesanti i danni al patrimonio storico: almeno dieci chiese sono state danneggiate, compreso il Duomo, mentre è crollata la parte alta della Torre Civica del Palazzo Comunale.

La furia del vento ha inoltre abbattuto migliaia di alberi, mentre la grandine ha danneggiato almeno 10mila automobili. Colpiti anche tre dei quattro padiglioni della Fiera e numerose attività produttive.

La conta dei danni è ancora in corso, mentre Vigili del Fuoco, Protezione Civile e tecnici sono impegnati nella messa in sicurezza delle aree più colpite.