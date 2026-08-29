Altra giornata di fuoco in Sardegna, dove il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero leggero della base operativa di Fenosu per fronteggiare un incendio divampato nelle campagne di Ghilarza, precisamente in località Mura Ioia.

Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Ghilarza, impegnato nella gestione delle attività per contenere le fiamme.

L'incendio arriva a poche ore dal vasto rogo che ieri ha interessato l’Ogliastra, tra Arzana ed Elini, dove le fiamme hanno minacciato anche i centri abitati e provocato pesanti danni al territorio e alle attività.

Nel corso della notte erano proseguite senza sosta le operazioni a terra, con oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco e l'impiego di volontari e squadre della Protezione Civile. Dalle prime ore del mattino sono tornati in volo anche i mezzi aerei, tra cui tre Canadair della flotta nazionale e gli elicotteri del Corpo Forestale.

Ora l'attenzione è rivolta al rogo di Ghilarza, mentre proseguono le operazioni per circoscrivere l'incendio e mettere in sicurezza l'area interessata.