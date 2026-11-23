Il Natale 2026 si preannuncia più caro per due italiani su tre, e oltre otto su dieci si preparano ad affrontarle senza aver stabilito un budget preciso. A pesare sui bilanci familiari saranno soprattutto i regali, gli acquisti alimentari e i tradizionali appuntamenti delle feste.

A fotografare le abitudini dei consumatori, come riporta Tgcom 24, è l'Osservatorio "Gli italiani e i fringe benefit", realizzato da SWG per Satispay su un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 18 e i 74 anni. Tra i lavoratori dipendenti, il 38% pensa di ricorrere alla tredicesima per sostenere le spese natalizie, mentre il 20% utilizzerà i risparmi messi da parte nel corso dell'anno. Un altro 35%, invece, anticiperà l'acquisto dei regali per approfittare delle promozioni.

Dall'indagine, sempre come riporta il quotidiano, emerge anche il ruolo crescente del welfare aziendale. L'11% dei dipendenti prevede di utilizzare i buoni acquisto messi a disposizione dall'azienda per affrontare le spese delle festività. Una possibilità apprezzata: tra chi riceve fringe benefit, sette persone su dieci si dichiarano favorevoli o interessate a questa forma di sostegno.

I buoni verrebbero destinati soprattutto alla spesa alimentare, per contribuire ai costi di pranzi e cene natalizi, ma anche ad acquisti tecnologici, elettronica, libri e attività culturali.

"Il welfare può essere un vero aiuto per le famiglie solo se è semplice e veloce da ricevere e da spendere", ha sottolineato, come riporta Tgcom 24, Angela Avino, responsabile dello sviluppo commerciale di Satispay, evidenziando la necessità di rendere questi strumenti concretamente accessibili soprattutto nei periodi dell'anno caratterizzati da maggiori uscite.

Il valore dei benefit emerge anche da altri dati: il 52% dei dipendenti che li ricevono li considera un contributo significativo alla propria retribuzione, mentre il 54% afferma che dovrebbe ridurre gli acquisti se l'azienda interrompesse l'erogazione. Più della metà di chi dispone di buoni acquisto o buoni pasto li utilizza immediatamente per le spese quotidiane.

Non manca, infine, l'interesse per il futuro: oltre tre dipendenti su quattro si dichiarano favorevoli alla possibilità di destinare una parte dei crediti welfare alla previdenza complementare.

I dati restituiscono così l'immagine di un Natale in cui la gestione delle spese richiederà particolare attenzione, tra tredicesime, risparmi, offerte e strumenti di welfare aziendale sempre più importanti per il potere d'acquisto delle famiglie.