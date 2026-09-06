Aveva 43 anni e sui social raccontava il proprio stile di vita, mostrando viaggi e un tenore di vita agiato. Igho “Tiny” Ubiribo, influencer britannico di origine nigeriana, è morto dopo essersi sottoposto in Thailandia a una procedura chirurgica al pene. A riferire la vicenda sono Tmz e il Daily Mail.

Il decesso, avvenuto il 6 marzo, sarebbe stato provocato da una embolia polmonare che, secondo quanto ricostruito dalle autorità, sarebbe riconducibile all’intervento.

Ubiribo si trovava in Thailandia insieme alla moglie, Danielle Simba Allen, quando aveva deciso di sottoporsi alla procedura. Secondo gli elementi emersi dall’inchiesta sulla morte, nel corso dell’intervento gli sarebbero stati iniettati 40 millilitri di acido ialuronico e lidocaina con l’obiettivo di modificare le dimensioni del pene.

Dopo il trattamento, l’uomo si era allontanato dalla struttura insieme alla moglie, recandosi in un centro massaggi. È lì che avrebbe iniziato ad accusare forti dolori al petto, fino a perdere conoscenza per due volte.

Trasportato d'urgenza in ospedale, Ubiribo è stato sottoposto alle manovre di rianimazione, proseguite per circa un'ora e 40 minuti. I medici non sono però riusciti a salvarlo.

La morte è stata attribuita a un’embolia polmonare, indicata dagli accertamenti come conseguenza, con ogni probabilità, della procedura a cui l’influencer si era sottoposto.

La vicenda è ora al centro degli accertamenti delle autorità thailandesi per ricostruire nel dettaglio le circostanze dell’intervento e le cause che hanno portato alla grave complicazione.