Non si abbassa l'allerta sul fronte incendi in Sardegna: la Protezione Civile regionale, con un nuovo bollettino, ha confermato infatti anche per la giornata di domani, domenica 6 settembre 2026, il livello “Alto” per il rischio di incendio nella zona di Cagliari.

La pericolosità è indicata dal colore “Arancione”, un livello che segnala condizioni particolarmente delicate e che richiede massima attenzione.

"La pericolosità - si legge nel bollettino - è caratterizzata dal colore 'Arancione', e le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".

Le previsioni della Protezione Civile confermano dunque per la giornata di domenica uno scenario nel quale un eventuale incendio, se non affrontato tempestivamente, potrebbe assumere dimensioni difficili da contenere con le sole forze disponibili sul territorio.

Per questo motivo resta alta l'attenzione nelle aree interessate dall'allerta, soprattutto nelle ore e nelle giornate caratterizzate da condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme.

L'indicazione della Protezione Civile invita quindi a mantenere la massima prudenza e a segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio, così da consentire un intervento immediato prima che la situazione possa evolvere in un'emergenza più difficile da gestire.