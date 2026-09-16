Stava sorvolando la zona per seguire un altro incidente quando l'elicottero di una televisione locale affiliata alla Nbc è precipitato a Los Angeles, nel quartiere di Chatsworth, nella San Fernando Valley. Il velivolo è finito nei pressi di un capannone industriale e ha preso fuoco, provocando la morte di almeno tre persone.

L'elicottero era impegnato nella copertura dell'incidente di un autobus, che aveva già causato due vittime e sei feriti. Dopo lo schianto, le fiamme hanno coinvolto anche quattro automobili e due container presenti nell'area di parcheggio.

Secondo i vigili del fuoco, almeno una delle vittime si trovava a terra, nel parcheggio dell'edificio. Non è invece ancora chiaro se le altre due persone decedute fossero a bordo dell'elicottero o si trovassero anch'esse al suolo.

Una persona è stata trasportata in ospedale. L'incendio è stato rapidamente circoscritto grazie all'intervento di oltre 50 vigili del fuoco.

Le autorità hanno avviato un'indagine per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le cause che hanno portato alla caduta dell'elicottero.