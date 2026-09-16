Un'auto è stata avvolta dalle fiamme nella serata di ieri, martedì 15 settembre, mentre percorreva la Strada Statale 131 in direzione Sassari, all'altezza del chilometro 28, nel territorio di Nuraminis.

L'allarme è scattato intorno alle 22 e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari, impegnata nelle operazioni di spegnimento.

Il conducente era già riuscito a lasciare il veicolo e a raggiungere una posizione di sicurezza, prima di chiamare i soccorsi. Non si registrano persone coinvolte né feriti.

Una volta domate le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e agli accertamenti per chiarire l'origine dell'incendio. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un possibile malfunzionamento del veicolo.