PHOTO
Il Corpo Forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nell’agro di Pabillonis, in località Landiri Marras. Per fronteggiare le fiamme è intervenuto un elicottero leggero decollato dalla base operativa di Fenosu.
Sul posto coordina le operazioni dei mezzi aerei il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Guspini. Le operazioni sono state successivamente rafforzate con l’arrivo di un ulteriore mezzo aereo proveniente dalla base di Iglesias.