Un uomo di 45 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Sarule dalla Polizia di Stato, dopo che gli agenti del Commissariato di Ottana hanno trovato nella sua abitazione circa 5 chili di canapa illegale, hashish e 40 piante di marijuana. Nell'appartamento erano inoltre state ricavate due stanze destinate, secondo gli investigatori, alla coltivazione e al trattamento delle sostanze stupefacenti.

Una delle stanze era stata allestita come serra artificiale. Al suo interno gli agenti hanno trovato un telo riflettente, utilizzato per sfruttare la luce delle lampade dedicate alla crescita delle piante, oltre a diversi ventilatori per mantenere stabili temperatura e umidità e favorire la produzione.

Un secondo ambiente sarebbe stato invece adibito a laboratorio per la lavorazione della droga e il confezionamento delle dosi. Qui sono stati rinvenuti una pressa artigianale in ferro e alcuni stampi rettangolari, ritenuti funzionali alla realizzazione di panetti di hashish.

Droga e attrezzature sono state sequestrate e il 45enne è stato arrestato in flagranza. Dalle prime analisi scientifiche, la sostanza avrebbe presentato un elevato principio attivo di THC. L'arresto è stato convalidato oggi dal gip del Tribunale di Nuoro, che ha disposto per l'indagato gli arresti domiciliari.