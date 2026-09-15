Un uomo di cinquant’anni, gallurese e conosciuto in Sardegna negli ambienti dello sport automobilistico, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Tempio Pausania. Il provvedimento è stato emesso dalla gip Federica Di Stefano, nell’ambito di un’indagine su una serie di aggressioni a sfondo sessuale avvenute nella zona costiera di Vignola e lungo il litorale compreso tra Aglientu e Santa Teresa.

Secondo le contestazioni contenute negli atti della gip del tribunale di Tempio, l’uomo è ritenuto responsabile di episodi nei quali avrebbe costretto alcune donne ad avere rapporti sessuali sotto minaccia. Per non essere identificato, avrebbe utilizzato un passamontagna e si sarebbe avvicinato alle vittime mentre si trovavano nelle vicinanze della spiaggia.

Il cinquantenne è stato individuato al termine di diversi mesi di indagini condotte dai carabinieri. La sua identificazione sarebbe stata possibile anche grazie ad alcune immagini, attualmente sottoposte all’esame dei magistrati della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.