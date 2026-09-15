È nuovamente operativo dalle 17:30 di oggi il servizio di Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Is Mirrionis, a Cagliari. Si sono conclusi i lavori urgenti sull’impianto elettrico avviati in giornata dall’Ufficio tecnico della Asl di Cagliari per stabilizzare il sistema e ridurre il rischio di nuovi black out, già verificatisi nel corso dell’anno.

La direzione sanitaria del presidio, insieme alla Direttrice del Pronto Soccorso, ha seguito costantemente l’avanzamento degli interventi. Già da ieri era stato avviato il graduale blocco degli accessi dei pazienti, in vista della sospensione temporanea del servizio.

Con la conclusione dei lavori, la direzione ha comunicato al sistema regionale dell’emergenza-urgenza la ripresa delle attività del Pronto Soccorso del Santissima Trinità.

L’azienda sanitaria ha espresso un ringraziamento al personale sanitario per la disponibilità dimostrata, alle altre aziende sanitarie regionali per la collaborazione e alla cittadinanza.