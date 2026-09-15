Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato nel pomeriggio di domenica 13 settembre 2026 a Cagliari dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane si trovava nei pressi di piazza Matteotti quando è stato notato dai militari mentre, secondo quanto riferito dall'Arma, si aggirava con un atteggiamento guardingo. La pattuglia ha quindi deciso di procedere al controllo.

Durante gli accertamenti, il ragazzo è stato trovato in possesso di 17 compresse di Rivotril, farmaco il cui principio attivo, il clonazepam, è ricompreso nella Tabella II della legge sugli stupefacenti. Aveva inoltre con sé 20 euro in banconote di diverso taglio.

Il materiale è stato posto sotto sequestro e, al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato.

D'intesa con l'Autorità giudiziaria minorile, il ragazzo è stato quindi accompagnato presso il Centro di prima accoglienza di Quartucciu, dove è stato messo a disposizione dell'autorità competente.