Incidente stradale durante la mattinata di oggi, martedì 15 settembre 2026, sulla Strada Provinciale 15, tra Boroneddu e Ghilarza dove, intorno alle 10:10, un’auto è uscita di strada terminando la sua corsa contro un muretto a secco.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori dalla carreggiata e andando a impattare violentemente contro la struttura.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Oristano, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e all’estricazione di due persone dalle lamiere. Entrambe sono state affidate alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto e hanno riportato traumi da contusione.

I due feriti sono stati successivamente trasportati in codice giallo all’ospedale di Oristano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare le cause della perdita di controllo del veicolo.