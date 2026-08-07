Ha tentato di superare il confine tra il Marocco e Ceuta affidandosi a un parapendio, ma il viaggio verso una nuova vita in Spagna si è trasformato in tragedia. Un giovane migrante di origine subsahariana è morto dopo essere precipitato in mare durante il tentativo di raggiungere l'enclave spagnola.

Il corpo è stato recuperato nella mattinata di venerdì 7 agosto dalla Guardia Civil spagnola. Si tratta del primo decesso accertato legato ai tentativi di ingresso a Ceuta attraverso la via aerea, dopo le numerose vittime registrate negli anni lungo le rotte marittime.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe noleggiato un parapendio e sarebbe partito dalle montagne marocchine, nella zona di Benzù, con l'obiettivo di sorvolare il confine e arrivare sul territorio spagnolo. Poco prima dell'atterraggio, però, avrebbe perso il controllo del mezzo, precipitando in mare.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della caduta e verificare le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del parapendio.

Secondo quanto riportato dai media locali sulla base delle informazioni fornite dalla Guardia Civil, negli ultimi mesi sarebbero stati diversi i tentativi di ingresso via aria da parte di migranti provenienti dall'Africa subsahariana. Alcuni incidenti sarebbero stati provocati dalla scarsa esperienza nella conduzione dei parapendii, utilizzati come alternativa alle più rischiose traversate via mare.