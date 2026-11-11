Ventiquattro ore sotto terra, in una gabbia per cani, avvolto in un asciugamano e con pochissima aria a disposizione. È in queste condizioni che un bambino di appena 11 mesi è stato ritrovato e salvato dai soccorritori in Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Il piccolo, scomparso insieme al padre, un ragazzo di 25 anni, è stato individuato in un'area boschiva nei pressi dell'abitazione dell'uomo. Le sue condizioni erano gravissime.

A ricostruire i momenti del ritrovamento è stato lo sceriffo della contea di Lexington, Jay Koon, che ha raccontato l'intervento dei soccorritori, visibilmente commosso. Il bambino era "in fin di vita" dopo aver "trascorso 24 ore sepolto" a poca profondità nel terreno. Quando gli operatori sono riusciti a raggiungerlo, però, hanno sentito il suo pianto. "Piangeva con il suono più gioioso che si possa mai sentire da un bambino che piange", ha dichiarato lo sceriffo, come riportato da Abc News.

La vicenda era iniziata quando il piccolo era stato affidato alle cure del padre. I due si trovavano nell'abitazione della madre, uscita momentaneamente per sbrigare una commissione. Nel frattempo, un'altra persona incaricata di occuparsi del bambino stava raggiungendo la casa, ma al suo arrivo non ha trovato né il piccolo né il genitore. Da quel momento sono scattate le ricerche.

Gli agenti della contea di Lexington sono riusciti a rintracciare il 25enne nella tarda serata di lunedì 9 novembre, nella zona di Batesburg-Leesville. Del bambino, tuttavia, non c'era ancora alcuna traccia. È stata quindi mobilitata una squadra composta da quasi cento soccorritori, impegnati a setacciare l'area circostante.

La svolta è arrivata nel pomeriggio di martedì 10 novembre. Durante le ricerche nei pressi dell'abitazione del padre, alcuni operatori hanno notato una porzione di terreno "appena smosso" in una zona boschiva. Insospettiti, hanno iniziato a sondare il suolo e a scavare. Poco dopo, da sotto la terra, hanno sentito arrivare il pianto del bambino. "Mentre sondavano il terreno, lo smuovevano e iniziavano a scavare, si sentiva il piccolo piangere - ha aggiunto lo sceriffo -. È stata una corsa contro il tempo".

Il piccolo era stato sistemato in una gabbia per cani e avvolto in un asciugamano prima di essere sepolto. Secondo lo sceriffo Koon, proprio il tessuto potrebbe aver contribuito a creare una "sacca d'aria", consentendogli di sopravvivere durante le ore trascorse sottoterra.

Dopo il salvataggio, il bambino è stato trasportato in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato. I medici sperano che possa riprendersi completamente. Restano invece da chiarire le circostanze del gesto e le responsabilità del padre, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori.