Il progetto per il nuovo stadio di Cagliari compie un altro passo verso la realizzazione. Dopo il via libera della Giunta comunale guidata da Massimo Zedda, è arrivata anche la determinazione che indice ufficialmente la gara d'appalto per la costruzione e la gestione del futuro impianto. Il bando sarà pubblicato e consultabile entro le prossime 48 ore, aprendo così una nuova fase dell'iter amministrativo.

Un passaggio atteso da tempo, che segna l'avanzamento concreto di un progetto destinato a ridisegnare il futuro sportivo e infrastrutturale del capoluogo sardo. La procedura dovrà ora seguire i tempi tecnici e gli adempimenti previsti, ma per il Cagliari e per il presidente Tommaso Giulini si tratta di un risultato significativo, arrivato dopo anni di lavoro.

Proprio il numero uno rossoblù ha affidato ai social la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto: "Il passo decisivo è stato compiuto. Non è un annuncio, non è una promessa: è un fatto. Dopo anni di duro lavoro, risorse investite e tante persone che non hanno mai smesso di spingere. Oggi il nuovo stadio entra nella fase cruciale e questa volta il futuro deve diventare realtà".

Nel provvedimento comunale viene stabilita l'indizione di una "procedura aperta, per l'affidamento della concessione di realizzazione e gestione del nuovo Stadio di Cagliari mediante finanza di progetto e di selezionare le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo".

La gestione dell'intera procedura di gara sarà affidata al servizio Appalti e contratti (Centrale di Committenza), Provveditorato ed Economato. Con la pubblicazione del bando si entrerà dunque nella fase di selezione delle proposte, un passaggio fondamentale per trasformare il progetto del nuovo impianto in un'opera concreta.