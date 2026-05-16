Tragedia al largo della costa sud-occidentale dell’Australia, dove un subacqueo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre praticava pesca subacquea con un amico nei pressi di una barriera corallina.

L’episodio è avvenuto nelle acque di Rottnest Island, nota meta turistica situata al largo di Perth. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’uomo si trovava vicino a un’imbarcazione da immersione quando è stato improvvisamente aggredito e morso alle gambe.

Il sergente della polizia dell’Australia Occidentale Michael Wear ha spiegato che la vittima è stata recuperata a bordo dell’imbarcazione e trasportata per circa un chilometro fino all’isola, dove i paramedici hanno tentato invano di rianimarla.

Stando alle testimonianze dei bagnini, poco prima dell’attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di grandi dimensioni, stimato in circa cinque metri.

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto, mentre l’area è stata temporaneamente monitorata per la presenza di altri esemplari.