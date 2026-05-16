Un’importante attività di tutela ambientale è stata svolta nella mattinata di oggi, sabato 16 maggio 2026, nel porto di Arbatax, nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla salvaguardia dei fondali marini e della costa ogliastrina. L’intervento è stato promosso dall’Organizzazione di tutela ambientale “Save My Ocean”, in collaborazione con un’associazione locale di diving, il Circolo Nautico di Arbatax, il Comune di Tortolì e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax.

Le operazioni si sono concentrate all’interno della “Darsena pescatori”, dove un team di subacquei ha effettuato una pulizia dei fondali durata circa 40 minuti. Al termine dell’immersione sono stati recuperati e avviati allo smaltimento circa 600 chilogrammi di rifiuti accumulati sul fondo marino.

L’iniziativa, che si rinnova annualmente in concomitanza con l’avvio della stagione estiva, rappresenta uno degli appuntamenti più significativi sul territorio per la sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente marino e costiero.

Un impegno condiviso che coinvolge realtà associative e istituzionali e che si inserisce in un più ampio programma di interventi lungo il litorale ogliastrino, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e la salvaguardia dell’ecosistema marino.