Aeroitalia ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale per il trasporto di radiofarmaci a bordo dei propri voli. Lo fa sapere lo stesso vettore aereo, sottolineando come si tratti di “un importante traguardo che amplia le capacità operative della compagnia”.

L’autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e dall’Enac in materia di sicurezza e trasporto di materiali radioattivi, consente ad Aeroitalia di gestire in modo conforme, sicuro e tracciabile il trasporto di radiofarmaci destinati a strutture ospedaliere e centri diagnostici sul territorio nazionale, rendendo tempestiva la disponibilità di radiofarmaci utilizzati in ambito diagnostico e terapeutico, come nella medicina nucleare.

“Si tratta di un passo importante per la nostra compagnia – dichiara Gaetano Intrieri, CEO di Aeroitalia - Offrire un servizio rapido per il trasporto di radiofarmaci significa contribuire a garantire la continuità di cure mediche avanzate per migliaia di pazienti”.