"Quando il centrosinistra non mette i veti, come invece è accaduto alle regionali in Liguria, succede che vince”. Così Matteo Renzi dopo i risultati al primo turno alle amministrative di Genova e Ravenna, che vedono avanti i candidati di centrosinistra Silvia Salis e Alessandro Barattoni.

“Oggi Meloni ha preso una scoppola mica per ridere. L'effetto trascinamento e l'idea della luna di miele… non è così. Si è un po' rotto l'incantesimo”, prosegue Renzi.

“Non tolgo niente alla vittoria dei sindaci e delle sindache, ma i dati dicono che il centrosinistra cresce”, ha concluso l’ex premier.