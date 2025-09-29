Anche quella di oggi è stata una giornata impegnativa per la macchina antincendi della Sardegna: sono stati registrati 15 roghi in diverse zone dell’isola, due dei quali hanno richiesto il supporto dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo incendio è divampato nelle campagne di Bonarcado, in località Ziligherto. Le operazioni sono state coordinate dal Corpo forestale di Seneghe, con l’aiuto dell’elicottero decollato dalla base di Fenosu. A terra hanno lavorato senza sosta anche le squadre dei barracelli di Bonarcado e Santu Lussurgiu. L’intervento si è concluso intorno alle 13.30.

Poco dopo, un altro incendio ha interessato l’agro di Siliqua, in località Unnena. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento di un elicottero che, partito dalla base di Pula, ha affiancato le operazioni coordinate dal Corpo forestale locale. Sul posto hanno operato anche due squadre dei Vigili del fuoco di Iglesias e diverse unità di Forestas, oltre al gruppo di pronto intervento urbano di Siliqua e a due squadre provenienti dal cantiere di Monte Agruxiau. L’incendio è stato domato definitivamente attorno alle 14.15.