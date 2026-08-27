Sarà disponibile da domani, venerdì 28 agosto il nuovo progetto, che ruota attorno a un brano musicale, di Sandra Ligas feat. Maria Carta, “Memorie della musica”. Un'iniziativa nata dall'incontro ideale tra la voce di una grande artista del passato e quella di una cantante che oggi ne raccoglie, attraverso la propria sensibilità, l'eredità artistica e culturale.

L'idea nasce da Mario Ana, che ha voluto recuperare un brano particolarmente significativo nel percorso artistico di Maria Carta e riportarlo alla luce attraverso una nuova interpretazione.

“Memorie della musica”, scritto da Giampiero Artegiani e Marcello Marrocchi, è il brano che Maria Carta avrebbe voluto presentare al Festival di Sanremo del 1993. La canzone non superò la selezione per il Festival, ma Maria ebbe comunque l'opportunità di farla conoscere al grande pubblico attraverso la televisione, interpretandola anche insieme ai Tazenda nella trasmissione Partita Doppia.

Un brano nel quale Maria Carta affidava alla musica un messaggio profondo: la memoria delle persone, delle emozioni, delle esperienze e delle proprie radici può continuare a vivere attraverso una canzone, ed è proprio questo significato a rappresentare il cuore del nuovo progetto.

Il legame tra Sandra Ligas e la Fondazione Maria Carta rende questa nuova interpretazione ancora più significativa. Nel 2025 Sandra ha infatti ricevuto il Premio Maria Carta, assegnato dalla stessa Fondazione per i meriti di un'artista sarda che si è distinta per il proprio talento, per le sue qualità artistiche e per la sua voce.

Oggi, a distanza di un anno da quel riconoscimento, Sandra torna idealmente a incontrare Maria attraverso la sua stessa voce, e grazie alla disponibilità della Fondazione Maria Carta, è stato infatti possibile utilizzare la registrazione originale della voce di Maria, che viene oggi affiancata a quella di Sandra. Nasce così un duetto attraverso il tempo, nel quale passato e presente si incontrano senza alterare l'identità delle due artiste.

Non si tratta solo di una nuova versione di una canzone, ma di un vero e proprio un dialogo tra due voci, due generazioni e due percorsi artistici, accomunati dalla capacità di trasformare la musica in emozione e memoria.

Il titolo stesso, “Memorie della musica”, racchiude il significato più profondo del progetto: la musica è capace di conservare ciò che il tempo non può cancellare. Custodisce persone, amori, dolore, gioia, ricordi e radici, riportandoli alla vita ogni volta che una voce torna a interpretarli. Ed è proprio ciò che accade oggi: la voce di Maria Carta torna a vivere accanto a quella di Sandra Ligas, consegnando a una nuova generazione un messaggio nato più di trent'anni fa.

Il progetto comprende due versioni musicali: il duetto di Sandra Ligas con Maria Carta e una seconda versione interpretata esclusivamente da Sandra. La stessa idea è stata sviluppata anche per la parte visuale, attraverso due videoclip: nel primo Sandra dialoga con la presenza virtuale di Maria Carta, mentre nel secondo è protagonista assoluta, raccontando il brano attraverso la propria interpretazione.

L'intero progetto è stato realizzato, prodotto e arrangiato da Mario Ana, che ha curato personalmente anche la direzione dei videoclip. “Le memorie della musica” non è quindi soltanto il recupero di una canzone del passato. È un progetto che nasce dalla volontà di riaccendere una memoria, darle nuova voce e consegnarla al pubblico di oggi.

Perché la musica ha proprio questo straordinario potere: raccogliere ciò che abbiamo vissuto, trasformarlo in emozione e permettere a una voce di continuare a parlare anche quando il tempo è passato.

Sandra Ligas, cenni biografici

Sandra Ligas è una cantante e autrice sarda che unisce sensibilità artistica, radici culturali e impegno umano in un percorso musicale autentico e profondo.

Dotata di una voce intensa e comunicativa, Sandra riesce a fondere la tradizione musicale della sua terra con sonorità moderne, creando uno stile personale in cui melodia e parola si incontrano per raccontare emozioni, storie e valori universali.

La sua musica nasce dal bisogno di esprimere sentimenti veri e di dare voce ai temi che toccano l'animo umano: l'amore, la speranza, la solidarietà e la pace. Nei suoi brani la lingua sarda assume una forza poetica e identitaria, diventando mezzo di espressione contemporanea e ponte tra passato e presente.

Durante la sua carriera ha collaborato con musicisti di diverse estrazioni musicali e ha avuto inoltre modo di esibirsi in importanti manifestazioni in Sardegna, in Italia, in molti paesi d'Europa, in Argentina, negli Stati Uniti e in Giappone.

Ha pubblicato diversi lavori discografici dedicati alla musica tradizionale sarda e alla musica originale in lingua sarda. Tra i progetti più recenti figurano il singolo “Terra”, in cui racconta con nostalgia la quotidianità della Sardegna di un tempo, e l'album “Missa noa”, usciti nel dicembre 2024, interamente scritti e interpretati da Sandra Ligas, con arrangiamenti e accompagnamento musicale di Peo Alfonsi.

Nel 2025, Sandra Ligas riceve il prestigioso Premio Maria Carta, riconoscimento assegnato ad artisti che, attraverso la musica e l'arte, contribuiscono alla valorizzazione e alla diffusione della cultura e della lingua sarda.

Nello stesso anno pubblica il singolo “Sa gherra no est giogu”, un brano intenso e profondamente attuale nel quale denuncia l'assurdità dei conflitti e le sofferenze provocate dalla brama di potere. Il testo, scritto dalla stessa Ligas, è accompagnato dalle musiche e dagli arrangiamenti di Mario Ana, che ne sottolineano la forza espressiva e la profondità emotiva.

Sempre nel 2025 esce l'EP “Sentidus de s'anima”, una raccolta che propone alcuni brani di Sandra Ligas in una nuova veste musicale, arricchita dall'inedito “Iscultami mama”, scritto e arrangiato da Mario Ana.

Nel 2026, in occasione del centenario del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, Sandra Ligas scrive e interpreta “A Grazia”, un brano dedicato alla grande scrittrice sarda e alla sua straordinaria eredità culturale.