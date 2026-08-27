Doppio intervento del Corpo Forestale per due incendi divampati nelle campagne di Giave e Perdaxius.

Nel territorio di Giave, in località Campu Giavesu, le squadre sono impegnate nelle operazioni di spegnimento con il supporto di due elicotteri leggeri, decollati dalle basi operative di Anela e Bosa. Per rafforzare l’intervento è stato allertato anche il Super Puma dalla base di Alà dei Sardi e un elicottero leggero proveniente dalla base elicotteristica di Sorgono. A coordinare le attività sul posto è il D.O.S. della Stazione forestale di Bonorva.

Un secondo incendio interessa invece l’agro di Perdaxius, in località Modditzi Mannu. In questo caso il Corpo Forestale sta operando con un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Iglesias. È stato inoltre richiesto l’intervento del Super Puma della base elicotteristica di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. della Stazione forestale di Carbonia.