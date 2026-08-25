Il Comune di Sarule, in occasione di A Diosa Fest 2026, promuove un’Estemporanea di Pittura dedicata al poeta sarulese Salvatore Sini, autore dei celebri versi della canzone A Diosa.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare, attraverso il linguaggio dell’arte, il patrimonio poetico, musicale e identitario della Sardegna, offrendo agli artisti la possibilità di interpretare liberamente le emozioni legate alla celebre canzone, ai versi di Sini e ai luoghi di Sarule che ne hanno custodito la memoria e l’ispirazione.

Gli artisti potranno ispirarsi alla canzone A Diosa, alla produzione poetica di Salvatore Sini, al paese di Sarule e ai suoi scorci, paesaggi e atmosfere, con particolare riferimento ai luoghi legati alla vita e alla poetica dell’autore.

Saranno ammesse diverse forme di interpretazione, da quelle più realistiche e figurative fino alle proposte contemporanee e originali, purché coerenti con il tema dell’iniziativa.

L’appuntamento è fissato per venerdì 18 settembre 2026. Gli artisti partecipanti dovranno presentarsi alle ore 9 presso i locali del Comune di Sarule per l’accoglienza e la registrazione. In questa occasione saranno vidimati i supporti sui quali verranno realizzate le opere.

L’intero abitato di Sarule sarà la location dell’estemporanea: ciascun artista potrà quindi scegliere liberamente il luogo in cui lavorare, nel rispetto degli spazi pubblici e privati.

Le opere dovranno essere realizzate esclusivamente durante la giornata dell’evento e consegnate presso la sede del Comune entro le 17:30.

Non sono previsti vincoli particolari per quanto riguarda la tecnica pittorica. Saranno infatti ammesse opere realizzate a olio, acrilico, acquerello, tecnica mista e con altre tecniche artistiche. Ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente ai materiali necessari per la realizzazione della propria opera. A valutare i lavori sarà una Commissione composta da esperti del settore artistico e culturale.

Tra gli elementi che saranno presi in considerazione figurano l’originalità dell’interpretazione, la qualità tecnica, il valore artistico, la coerenza con il tema proposto e la capacità dell’opera di trasmettere emozioni. Il giudizio della Commissione sarà insindacabile.

L’estemporanea prevede anche tre premi in denaro, con un primo premio del valore di 700 euro, mentre sono previsti ulteriori riconoscimenti del valore di alcune centinaia di euro per il secondo e il terzo classificato.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’ambito del programma ufficiale di A Diosa Fest 2026, e le opere realizzate resteranno di proprietà del Comune di Sarule e potranno essere inserite in una mostra dedicata alla figura di Salvatore Sini e ai suoi celebri versi.

L’organizzazione potrà inoltre utilizzare fotografie delle opere e dell’evento per finalità culturali, promozionali e di comunicazione, indicando sempre il nome dell’autore.