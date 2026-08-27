Il primo cittadino di Alghero, Raimondo Cacciotto, ha adottato l’Ordinanza sindacale n. 27 del 27 agosto 2026, a seguito dell’allerta meteo scattata in Sardegna per le temperature eccezionalmente elevate previste in questi giorni. Il sindaco ha così introdotto misure straordinarie per la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni, come spiegato dall’Amministrazione comunale, hanno decorrenza immediata e resteranno in vigore fino al termine dell’emergenza.

Tra le principali misure previste dall’ordinanza c’è l’invito a “evitare di uscire di casa, svolgere attività fisica intensa e sostare all’aperto nelle ore più calde della giornata”, in particolare nella fascia compresa tra le 11 e le 18.

Per quanto riguarda le attività lavorative, viene disposto il blocco dei lavori usuranti all’aperto che comportino una prolungata esposizione al sole, con particolare riferimento alla fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16. L’ordinanza prevede inoltre adeguate pause lavorative in aree ombreggiate e la costante disponibilità di acqua potabile e fresca.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla tutela degli animali. È infatti previsto di non lasciare gli animali su balconi, terrazze o giardini privi di un’adeguata zona d’ombra, così come di non lasciarli all’interno di veicoli parcheggiati.

L’Amministrazione invita inoltre a un utilizzo responsabile dei punti di attingimento dell’acqua presenti sul territorio, evitando sprechi e usi impropri.

Le raccomandazioni riguardano in modo particolare le persone maggiormente esposte agli effetti delle alte temperature, tra cui anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Il Comune raccomanda di bere molta acqua anche in assenza dello stimolo della sete, evitando bevande alcoliche, ghiacciate o eccessivamente zuccherate, di mantenere freschi gli ambienti domestici e di indossare abiti leggeri e traspiranti.

L’ordinanza richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di prestare assistenza alle persone più fragili. Eventuali situazioni di particolare isolamento o difficoltà possono essere segnalate ai Servizi Sociali del Comune, al numero 079 9978570.

Infine, l’Amministrazione comunale ricorda che “le violazioni delle disposizioni contenute nell’ordinanza, qualora il fatto non costituisca reato, sono soggette all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente”.

Le misure resteranno in vigore fino alla conclusione dell’emergenza legata alle temperature eccezionalmente elevate.