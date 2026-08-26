Una mamma, il suo bambino e una vicenda che ha suscitato profonda commozione e sulla quale la magistratura sta ancora cercando di fare piena luce.

Questa sera la diciannovesima serata della Pastorale del Turismo darà spazio alla testimonianza di Patrizia Mercolino, mamma di Domenico Caliendo. Alle 21:30 sarà protagonista di una conversazione condotta da Sergio Massironi, con l’accompagnamento musicale di Gavino Murgia.

Domenico era affetto da cardiopatia dilatativa e il 23 dicembre era stato sottoposto a un trapianto all’ospedale Monaldi di Napoli. Il cuore proveniva da un bambino di quattro anni arrivato da Bolzano, ma sarebbe stato conservato in condizioni non adeguate. Secondo quanto emerso, l’organo sarebbe stato riposto in un contenitore non idoneo, con poco ghiaccio e con l’aggiunta di ghiaccio secco, circostanza che ne avrebbe provocato il danneggiamento.

Dopo il trapianto si è tentato di salvare la vita del piccolo, senza riuscirci. Domenico è morto il 21 febbraio, a quasi due anni e mezzo.

Sulla vicenda la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo in concorso che vede coinvolti sette professionisti dell’ospedale. Due di loro, Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 eseguirono il trapianto, sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l’accusa di falso materiale e ideologico in concorso.

Il programma di questa sera

L’appuntamento prenderà il via alle 21, con l’accoglienza curata dalla comunità di Orosei – Sos Alinos.

Alle 21:30 inizierà la conversazione con Patrizia Mercolino, condotta da Sergio Massironi. L’accompagnamento musicale sarà affidato a Gavino Murgia.

L’ingresso è libero. La serata potrà essere seguita anche in diretta su Sardegna Live, sul sito, su YouTube e su Facebook.