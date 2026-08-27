Caldo ancora intenso venerdì in Sardegna, ma il cambio di scenario è vicino. Secondo le previsioni dell’ARPAS, la giornata del 28 agosto sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi, velature e polvere desertica in sospensione, con temperature ancora elevate e valori massimi in ulteriore aumento soprattutto sui settori sud-orientali dell’Isola. Sui versanti occidentali, invece, è attesa una graduale diminuzione delle massime. I venti saranno deboli o localmente moderati e ruoteranno dai quadranti occidentali, mentre i mari resteranno generalmente poco mossi, con moto ondoso in aumento in serata sui bacini occidentali.

Il vero cambio di passo è atteso sabato 29 agosto, quando il caldo inizierà a perdere intensità. La prima parte della giornata sarà infatti caratterizzata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi, con brevi rovesci sparsi e possibili temporali, soprattutto nel nord della Sardegna. Dal pomeriggio è previsto un generale miglioramento, accompagnato da una diminuzione delle temperature, in particolare dei valori massimi.

La situazione tenderà a stabilizzarsi ulteriormente domenica 30 agosto, con una giornata prevalentemente soleggiata e soltanto qualche residuo addensamento sui settori sud-orientali. Lunedì 31 agosto è invece atteso tempo stabile e soleggiato su tutta l’Isola, con temperature minime ancora in lieve calo e massime in leggero rialzo.

Nel frattempo, però, venerdì resta una giornata da affrontare con particolare attenzione. L’allerta per le alte temperature della Protezione civile regionale rimane in vigore fino alla mattinata di sabato 29 agosto e prevede sull’intera Sardegna massime diffusamente superiori ai 37°C, con picchi che potranno raggiungere i 42°C nelle zone interne e anche in alcune aree urbane. A Cagliari, inoltre, il Ministero della Salute ha emesso per venerdì il livello 3 di allerta, il massimo, contraddistinto dal colore rosso.

CALDO ESTREMO A CAGLIARI

Cagliari si prepara a una giornata di caldo estremo. Per domani, venerdì 28 agosto, il Ministero della Salute ha confermato sulla città l’avviso di livello 3, il più alto della scala di allerta e contraddistinto dal colore rosso, che segnala condizioni a elevato rischio per la salute.

L’ondata di calore si inserisce nell’allerta per le alte temperature diramata dalla Protezione civile regionale, in vigore sino alla mattinata di sabato 29 agosto. In tutta la Sardegna sono previste temperature massime diffusamente superiori ai 37°C, con picchi fino a 42°C nelle zone interne e anche nelle aree urbane. Elevate anche le temperature minime, che potranno superare i 24-25°C.

Di fronte all’emergenza caldo, sono operative le attività predisposte dal Comune di Cagliari, con particolare attenzione alle persone anziane e fragili.

Resta attivo il servizio di ascolto telefonico realizzato in collaborazione con la Croce Rossa, al numero 070.0933671, disponibile tutti i giorni fino al 30 settembre, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

Per le situazioni di maggiore necessità è inoltre operativo il Pronto intervento sociale, raggiungibile 24 ore su 24 al numero 345.6865769.

Il Centro Operativo Comunale ha disposto anche una serie di modifiche agli orari di apertura per la giornata di venerdì 28 agosto.

I cimiteri di San Michele, Pirri e Bonaria saranno inaccessibili al pubblico nella fascia oraria più critica, dalle 12.30 alle 16, indipendentemente dagli abituali orari di apertura.

Stessa chiusura pomeridiana, dalle 12.30 alle 16, per la Passeggiata Coperta, la Cripta di Santa Restituta e l’Anfiteatro Romano.

La Grotta della Vipera sarà invece visitabile esclusivamente su prenotazione, contattando il numero 070.6777900 o scrivendo all’indirizzo email indicato dal Comune.

Misura ancora più restrittiva per il parco di Tuvixeddu, che resterà chiuso per l’intera giornata di venerdì. Sospeso inoltre il servizio Bibliobus.

Il Comune raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione alle persone maggiormente vulnerabili agli effetti delle alte temperature.

Per chi avesse necessità di trascorrere qualche ora lontano dal caldo, restano disponibili i rifugi climatici, spazi pubblici individuati in città come luoghi più freschi e confortevoli grazie alla presenza di verde, zone d’ombra e fontanelle.

Tra questi figurano i principali parchi cittadini: San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, Musica, Giovanni Paolo II, Ex Vetreria, Giardini Pubblici, Giardino Sotto le mura, Orto dei Cappuccini e Bonaria.

Il Comune ricorda infine che l’ordinanza regionale n. 3 del 17 giugno 2026 ha introdotto specifiche misure di tutela per le lavoratrici e i lavoratori impegnati all’aperto nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e dell’impiantistica, particolarmente esposti ai rischi legati alle alte temperature.

La giornata di venerdì si preannuncia dunque particolarmente critica: con il livello 3 di allerta e temperature che potranno raggiungere i 42°C, l’invito resta quello di limitare l’esposizione al sole, evitare le ore più calde e prestare particolare attenzione alle persone anziane, fragili e ai lavoratori esposti.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, giovedì 27 agosto

Nuvolosità irregolare di tipo medio-alta con compresenza di polvere desertica in sospensione.

Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza da Sud-Est.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, venerdì 28 agosto

Cielo poco nuvoloso per la presenza concomitante di sottili velature e polvere desertica sospesa, copertura in aumento dalla serata.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in diminuzione sui settori occidentali, in ulteriore aumento a sud-est della regione.

Venti: deboli o localmente moderati in rotazione da ovest.

Mari: poco mossi, in serata moto ondoso da Sud-Ovest in aumento sulle coste occidentali.

Previsioni per la giornata di sabato 29 agosto

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte del giorno, con brevi rovesci sparsi o locali temporali, più probabili sul nord della regione; dal pomeriggio generale miglioramento ovunque.

Temperature: in generale diminuzione soprattutto nei valori massimi.

Venti: deboli o localmente moderati da Nord-Ovest.

Mar: mossi sui bacini occidentali e a sud della regione, poco mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Domenica 30 tempo cielo soleggiato sulla regione salvo residui addensamenti sui settori sud-orientali; temperature minime in calo, massime pressoché stazionarie; venti deboli dai quadranti settentrionali, mari poco mossi o localmente mossi. Lunedì 31 agosto giornata stabile e soleggiata ovunque; temperature minime in lieve calo, massime in leggero rialzo. Venti deboli a prevalente regime di brezza, mari calmi o poco mossi.