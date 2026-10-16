L'Italia ha deciso di prorogare per ulteriori sette giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con controlli temporanei al confine con la Spagna, in modo da allinearli alla scadenza delle misure spagnole. Questa decisione è stata presa dopo un confronto tra Roma e Madrid, come comunicato da fonti ufficiali di Palazzo Chigi. I ministri dell'Interno dei due paesi "valuteranno assieme" alternative di cooperazione.

Il ministro dell'Interno italiano, Matteo Piantedosi, aveva già esteso le verifiche alle frontiere aeree e marittime per altri 15 giorni il 30 settembre scorso, dopo aver consultato il comitato di analisi sull'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. In risposta, Madrid ha ampliato i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

La decisione del governo italiano è stata motivata dalla situazione critica nell'exclave spagnola di Ceuta e dalle persistenti criticità riscontrate. L'obiettivo principale è rafforzare la protezione dei confini europei per garantire la sicurezza nazionale e prevenire eventuali minacce terroristiche.

Il governo spagnolo invece, riportava El Pais, aveva motivato la misura con "la persistente pressione migratoria irregolare" sull'Italia.