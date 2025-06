Quasi 300 evasori fiscali e 868 lavoratori in nero identificati, con 216 persone denunciate per reati tributari. Inoltre, sono stati effettuati 405 controlli sui fondi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che hanno portato alla scoperta di 113 irregolarità ammontanti a 19 milioni di euro. Nell'ambito di queste operazioni, sono state sollevate 58 accuse di corruzione, concussione o peculato, per un valore complessivo di circa 9,2 milioni di euro.

Questi sono solo alcuni dei dati emersi durante l'attività della Guardia di Finanza in Sardegna nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Oggi, presso la sede del comando regionale in viale Diaz a Cagliari, è stata celebrata la ricorrenza del 251º anniversario della fondazione dell'istituzione. All'evento hanno partecipato numerose autorità civili, militari e religiose.

"Significativa è stata l'azione dei reparti della Sardegna nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025 - ha evidenziato il comandante regionale delle Fiamme Gialle, il generale Claudio Bolognese nel suo discorso-. Sono state effettuate proposte e sequestri per reati tributari per 60 milioni di euro, denunciando per evasione e frode fiscale 216 persone".

Sul fronte del Pnrr, "sono stati eseguiti 405 controlli per la verifica di un totale di 82 milioni di euro tra crediti d'imposta - ha ricordato Bolognese - contributi, finanziamenti, opere e servizi. In tale ambito, 113 sono stati gli interventi con irregolarità per un importo di 19 milioni di euro".

Per quanto riguarda la spesa pubblica nazionale, sono state scoperte irregolarità per quasi 8 milioni di euro, mentre quelle a danno di risorse dell'Unione Europea sono pari a circa 3 milioni. "Considerevole la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria Contabile, che ha consentito di segnalare alla Procura Regionale della Corte dei Conti 160 responsabili, con l'accertamento di danni erariali per più di 376 milioni di euro", ha precisato il comandate regionale.

Sul fronte degli appalti sono stati individuate assegnazioni irregolari per quasi 15 milioni di euro, denunciate 31 persone. Importanti risultati anche in materia fallimentare denunciate 123 persone. Da segnalare anche i risultati sul fronte della lotta allo spaccio e al traffico di droga: "Sono state sequestrate 20 tonnellate tra infiorescenze di marijuana e 18.000 piante di cannabis, oltre due quintali e trenta chilogrammi tra cocaina ed eroina, denunciando 206 persone, di cui 47 in stato di arresto".