Si trovava in affidamento in prova come parte di un programma rieducativo ordinato dalla magistratura e questa mattina è stato arrestato all'interno della comunità terapeutica in cui risiedeva a Ortacesus.

A causa delle ripetute violazioni dei termini imposti, segnalate più volte dai Carabinieri e considerate incompatibili con la prosecuzione del beneficio, è stata revocata la misura alternativa e deciso il suo immediato trasferimento in carcere.

Il 37enne, originario di Cagliari e già noto alle autorità per reati contro il patrimonio, è stato arrestato alle 8:30 dai Carabinieri della Stazione di Senorbì, con il supporto di un equipaggio dell'Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Dolianova, in ottemperanza a una disposizione dell'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari.

Dopo le formalità di routine, il 37enne è stato portato presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta, dove rimarrà a disposizione delle autorità giudiziarie. Questa operazione fa parte delle attività quotidiane di controllo e sorveglianza svolte dai Carabinieri per garantire il rispetto effettivo delle misure alternative alla detenzione e combattere qualsiasi forma di elusione delle decisioni delle autorità giudiziarie.