L'anticiclone africano sta estendendosi su gran parte dell'Europa e in Italia porterà un picco di calore giovedì 26 giugno. Sorprendentemente, la città più calda non sarà al Sud o al Centro, ma nella Pianura Padana, con Ferrara che si prevede "raggiungerà i 40 gradi all'ombra".

Tuttavia, non saranno solo le temperature elevate a causare disagio, ma soprattutto l'afa: è proprio nella Pianura Padana che si prevede il picco più alto di umidità, che si protrarrà fino al 27 giugno. Le previsioni provengono da Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMeteo.it', il quale prevede che questa fase di caldo durerà almeno 10 giorni.

"Vivremo un lunghissimo periodo estremo - spiega Sanò - con minime in aumento fino a 25 gradi e massime fino a 40". Un secondo picco sarà raggiunto alla fine di giugno con 40-42 gradi anche in Sardegna e Sicilia ma, in questo caso, il caldo sarà meno umido, quindi torrido e non afoso. Il caldo record dovrebbe continuare, però, almeno fino al 3-4 luglio, se non oltre: "prestiamo dunque la massima attenzione - è l'invito del fondatore de 'iLMeteo.it' - agli avvisi della Protezione Civile e del ministero della Salute. Questa ondata di calore potrebbe battere numerosi record al Nord Italia, mantenendo comunque la canicola opprimente su tutto lo Stivale, isole maggiori comprese".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per martedì 24 giugno 2025

Cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani sui settori interni .

Temperature: stazionarie o in lieve locale aumento sulle zone interne.

Venti: con locali rinforzi pomeridiani dai quadranti occidentali.

Mari: calmi o poco mossi.

Previsioni per mercoledì 25 giugno 2025

Cielo generalmente sereno.

Temperature: in aumento.

Venti: a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno. Le temperature saranno stazionarie o in leve calo. I venti soffieranno deboli a regime di brezza tendenti a disporsi da Nord-Ovest I mari saranno generalmente poco mossi o mossi.