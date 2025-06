Diverse cassette di polistirolo sigillate senza etichettatura, contrassegnate solo dalla scritta "ristorante", e contenenti confezioni sottovuoto di tonno surgelato, anch'esse senza alcuna etichetta tracciabile, ma solo la parola "tonno" scritta a mano, è stata la scoperta, all'interno di un furgone refrigerato, della Polizia Stradale di Olbia in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Olbia, durante un controllo nella zona industriale di Olbia.

Durante l'ispezione del vano di carico, sono state scoperte le cassette, ed è emerso che il tonno trasportato non era conforme alle normative vigenti, mancando di adeguati dati di tracciabilità e identificazione. Il carico, come riferito dagli agenti destinato a un noto ristorante della Costa Smeralda, è stato sequestrato e affidato a una ditta specializzata per lo smaltimento. Il trasportatore, un residente di Milano, è stato multato di 1.500 euro per violazione amministrativa.