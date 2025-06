È stato arrestato all'alba dai Carabinieri della Stazione di Iglesias per evasione un giovane di 26 anni di origini marocchine, disoccupato e già noto alle autorità, già sottoposto agli arresti domiciliari nella sua residenza a Iglesias.

Tuttavia, intorno alle 5:45, il 26enne è stato sorpreso dai militari mentre si trovava illegalmente in piazza Cavallera senza una valida ragione per uscire di casa.

Dopo le procedure standard, il giovane è stato portato nella camera di sicurezza della stazione dei Carabinieri di Iglesias, in attesa di comparire davanti al giudice in un'udienza rapida fissata per la mattinata odierna, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria informata tempestivamente.