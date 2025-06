Oggi, martedì 24 giugno, a partire dalle 8:00 del mattino, si è svolta un'importante esercitazione regionale del nucleo specializzato SAF, che ha coinvolto unità specializzate provenienti da tutti i Comandi della Sardegna.

L'esercitazione ha avuto luogo a Punta Cusidore di Oliena, rinomata meta turistica per gli amanti dell'arrampicata sportiva. Il Monte Cusidore è conosciuto infatti come una meta ambita sia dagli escursionisti che dai climbers di tutto il mondo, grazie alle sue pareti strapiombanti e ai pilastri raggiungibili attraverso percorsi in cresta con salti di oltre 100 metri.

Alle 8:00 è stato istituito un Posto di Comando Avanzato vicino al ponte di Oloè, dove si sono riunite le unità specializzate prima di essere trasportate su due elicotteri del Reparto Volo Sardegna. Le unità sono state quindi portate in quota per dare inizio all'esercitazione, con l'obiettivo di migliorare la risposta operativa in situazioni così complesse.