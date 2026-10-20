Nella tarda serata di ieri, un volo di soccorso è stato completato con successo dalla Sardegna alla Liguria per salvare una bambina di 15 mesi.

Il velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare, basato a Ciampino, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari e ha decollato verso il capoluogo sardo nella serata del 19 ottobre.

Il trasporto urgente della piccola paziente è avvenuto dall'ASL Sulcis Iglesiente a Genova, dove è stata curata presso l'ospedale pediatrico Gaslini. La bimba, accompagnata dalla madre e da un'équipe medica, è stata portata a destinazione durante la notte.