Un uomo di 64 anni, residente a Cagliari, è morto nella tarda serata di ieri, lunedì 19 ottobre 2026, in via Scano, dopo aver perso il controllo del Suv che stava guidando. All'origine dell'incidente ci sarebbe un malore accusato mentre era alla guida.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 22. Secondo una prima ricostruzione, il 64enne, dopo aver attraversato l'incrocio con il semaforo verde, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sullo spartitraffico.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e un'ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato di rianimare l'uomo per circa 20 minuti, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Tra le possibili cause del decesso si ipotizza un infarto fulminante. Saranno gli eventuali accertamenti a chiarire le circostanze della morte.