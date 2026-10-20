A volte basta davvero poco e solo qualche istante per fare la differenza tra la vita e il pericolo, salvando creature innocenti e in difficoltà: è successo a Catania, dove una pattuglia della Polizia Stradale ha salvato un'intera famiglia di cagnolini che rischiava di trovarsi in balia del traffico lungo la Tangenziale.

Durante il servizio di vigilanza, gli agenti hanno notato qualcosa muoversi su una collinetta a ridosso della carreggiata: un piccolo dettaglio che non è passato inosservato e che li ha spinti a fermarsi per capire cosa stesse accadendo. La scoperta è stata quella di alcuni cagnolini, visibilmente spaventati e disorientati dal continuo passaggio dei veicoli.

Una situazione delicata, potenzialmente pericolosa non soltanto per gli animali, ma anche per gli automobilisti. I piccoli, infatti, si trovavano in un punto in cui un movimento improvviso avrebbe potuto trasformare quei momenti di paura in una tragedia.

Gli agenti sono così intervenuti con velocità, prudenza, e tatto, rallentando temporaneamente il traffico per operare in sicurezza e avvicinarsi ai cuccioli. L'obiettivo era metterli al riparo e impedire che finissero sulla carreggiata, esponendosi al rischio di essere investiti.

A completare l'intervento è arrivato anche il personale dell'ASP Veterinaria, che ha preso in carico la famigliola per trasferirla in un luogo protetto, sicuro e adeguato alle sue necessità.

Fortunatamente una storia a lieto fine, in cui l'amore e la solidarietà da parte degli agenti e degli automobilisti, che hanno atteso pazientemente durante le operazioni, ha cambiato la vita di un'adorabile famigliola che ora è al sicuro.

A volte, infatti, basta davvero poco: uno sguardo attento, una scelta tempestiva e la volontà di non voltarsi dall'altra parte.