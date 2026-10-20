Specialisti italiani e internazionali si riuniranno per quattro giorni a Cagliari per discutere il futuro della Neonatologia e della Pediatria durante la 22ª edizione dell’International Workshop on Neonatology and Pediatrics. L'evento, presieduto dal professor Vassilios Fanos, si concentrerà sulla personalizzazione e predizione della medicina per neonati e bambini, integrando ricerca, assistenza e formazione.

Oltre cento esperti provenienti da varie parti del mondo parteciperanno al Workshop, che includerà conferenze, tavole rotonde e incontri tematici in italiano e inglese. La cerimonia di apertura vedrà la presenza di rappresentanti istituzionali e accademici, tra cui la direttrice sanitaria Anna Maria Corriga e il direttore Gabriele Finco.

Durante l'evento, saranno affrontate sfide cruciali nell'assistenza neonatale come prematurità, malformazioni congenite, aritmie e nutrizione. Il Congresso Pediatria+ approfondirà temi innovativi della pediatria contemporanea, mentre il convegno del sabato si concentrerà sulla metabolomica e sull'autismo, con la presentazione di un volume di alto valore culturale.

Il Workshop, con atti pubblicati su riviste di prestigio come il Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine, ha ricevuto importanti riconoscimenti istituzionali e continuerà a essere un punto di riferimento nel campo della Neonatologia e della Pediatria.