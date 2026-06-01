Maxi sequestro di tonno rosso nel territorio di Teulada, dove la Guardia Costiera ha scoperto una struttura abusiva adibita alla lavorazione e conservazione del pesce, priva delle necessarie autorizzazioni sanitarie e igieniche.

L’operazione, condotta dalla Capitaneria di porto di Cagliari nel fine settimana tra il Sulcis e Teulada, si è conclusa con il sequestro complessivo di circa 800 chilogrammi di tonno rosso e con la contestazione di nove illeciti amministrativi per un importo superiore ai 15mila euro.

L’intervento è scattato dopo un’attività di osservazione in un’area rurale di Teulada, dove gli investigatori sospettavano la presenza di una cella frigorifera clandestina. I sospetti avrebbero trovato conferma quando un furgone è stato visto entrare all’interno del terreno agricolo.

Durante il controllo, gli uomini della Guardia Costiera avrebbero trovato diversi esemplari di tonno rosso già decapitati ed eviscerati, pronti per essere stoccati nella cella frigorifera o sottoposti alle ultime fasi di lavorazione. Secondo quanto accertato, la struttura operava in condizioni igienico-sanitarie gravemente carenti, con la presenza di animali domestici, tra cui cani e gatti, all’interno dell’area destinata alla manipolazione degli alimenti.

Le persone presenti non sarebbero state in grado di esibire la documentazione relativa alla tracciabilità del pescato né le certificazioni richieste per l’attività di conservazione e lavorazione del prodotto. Da qui il sequestro di circa 400 chilogrammi di tonno e le prime sanzioni amministrative, pari a 4.667 euro.

Nel corso di un secondo controllo effettuato in un centro di lavorazione, i militari hanno inoltre accertato una presunta pratica commerciale ingannevole: del tonno rosso pescato nel Mar Ionio veniva confezionato in barattoli recanti l’effigie della Sardegna, elemento ritenuto idoneo a indurre i consumatori a credere che il prodotto fosse di provenienza sarda.

L’operazione rientra nell’attività di vigilanza della Guardia Costiera finalizzata alla tutela della filiera ittica, della sicurezza alimentare e della corretta informazione ai consumatori.