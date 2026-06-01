È Michele Podda, ex sindaco di Ollolai e insegnante in pensione, la vittima dell'incendio divampato questa mattina nelle campagne di Santu Lianu, nel territorio di Quartu Sant'Elena. Aveva 81 anni.

Secondo le informazioni disponibili, il rogo ha interessato i cortili di alcune abitazioni della zona, compresa quella dell'ex primo cittadino, oltre a un capanno per gli attrezzi. Podda avrebbe tentato di contenere le fiamme utilizzando mezzi di fortuna, ma sarebbe rimasto intrappolato nell'incendio prima dell'arrivo dei vigili del fuoco e del Corpo forestale, intervenuto anche con un elicottero. Il suo corpo è stato ritrovato dai pompieri durante le operazioni di spegnimento.

Originario di Ollolai, in provincia di Nuoro, Michele Podda era stato sindaco del paese tra il 1976 e il 1979. Successivamente si era trasferito nel Cagliaritano e, prima del pensionamento, aveva insegnato Lettere nelle scuole superiori.

Profondo il cordoglio nella comunità barbaricina. L'attuale sindaco di Ollolai, Francesco Columbu, lo ricorda come "il maestro che mi ha accompagnato negli anni della scuola elementare a Ollolai negli anni Settanta", sottolineandone "l'umanità, la dedizione all'insegnamento e il suo amore per il paese". Nel messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia, Columbu conclude con un ultimo saluto: "Ciao maestro Michele, grazie per gli insegnamenti, l'esempio e il ricordo che lasci nei tuoi alunni e nella comunità di Ollolai. Riposa in pace".