Macabra scoperta nelle campagne di Santu Lianu, a Quartu Sant'Elena, dove i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il cadavere di un uomo durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato nella zona nelle scorse ore.

Al momento non sono ancora note le cause del decesso. Gli accertamenti dovranno chiarire se la vittima sia stata colta da un malore oppure se sia rimasta coinvolta nel rogo senza riuscire a mettersi in salvo.

Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini.

Le verifiche sono in corso e soltanto gli ulteriori accertamenti consentiranno di stabilire le circostanze che hanno portato alla morte dell'uomo e l'eventuale collegamento con le fiamme sviluppatesi nell'area.

Sul posto, per le operazioni di spegnimento dell'incendio, sta intervenendo anche il Corpo Forestale con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Villasalto.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45 - La vittima è un pensionato residente a Flumini. Secondo le informazioni disponibili, l'uomo avrebbe tentato di arginare l'avanzata delle fiamme utilizzando mezzi di fortuna, prima dell'arrivo delle squadre specializzate, rimanendo però intrappolato nel rogo.