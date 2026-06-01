La gestione dell'ictus e il ruolo della rete assistenziale saranno al centro del congresso "Rete Stroke: dal territorio al ritorno sul territorio", in programma il 5 giugno nell'aula magna della Facoltà di Medicina dell'Università di Sassari. L'iniziativa è promossa dalla Ssd Stroke Unit dell'Aou sassarese e coinvolgerà professionisti provenienti da diversi ambiti clinici.

Neurologi, neuroradiologi, medici dell'emergenza-urgenza, specialisti della riabilitazione, infermieri e operatori sanitari si confronteranno sulle più recenti innovazioni nella gestione dell'ictus ischemico acuto e sull'importanza di un sistema assistenziale integrato.

"Oggi il trattamento dell'ictus richiede una presa in carico rapida, multidisciplinare e altamente integrata. Ogni minuto può fare la differenza nella possibilità di salvare tessuto cerebrale e ridurre la disabilità residua", spiega Alessandra Sanna, responsabile scientifica dell'evento e direttrice della Stroke Unit dell'Aou di Sassari.

Il congresso sarà articolato in cinque sessioni scientifiche dedicate alle diverse fasi del percorso di cura, dalla diagnosi fino alla riabilitazione e al reinserimento del paziente nella comunità.

"L'ictus rappresenta una delle grandi sfide della sanità moderna e richiede modelli organizzativi capaci di garantire tempestività, appropriatezza e continuità assistenziale", sottolinea la direttrice sanitaria dell'Aou di Sassari, Lucia Anna Mameli. "L'azienda continua a investire nella qualificazione della rete Stroke, nell'innovazione clinica e nella formazione dei professionisti, con l'obiettivo di offrire ai cittadini percorsi di cura sempre più efficaci e sicuri".