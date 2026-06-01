Claudio Baglioni ha spiegato in un video pubblicato su Instagram i motivi che lo hanno costretto a rinviare al 2027 il suo "GrandTour La vita è adesso". Il cantautore ha raccontato di aver accusato un malessere proprio nei giorni del suo 75° compleanno.

"Proprio in occasione del mio compleanno, del mio 75/o anniversario (il 16 maggio, ndr), ho preso un'influenza, una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po' fuori stagione". Tuttavia, dopo il persistere dei sintomi, ha deciso di sottoporsi ad alcuni controlli medici che hanno portato a una diagnosi diversa da quella inizialmente ipotizzata.

"Però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava, o almeno si era trattato di una polmonite acuta interstiziale".

L'artista ha spiegato di essere ormai fuori dalla fase più critica grazie alle cure ricevute. "Con la voglia anche di risolvere presto questa questione e con l'aiuto di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, più intensa".

Baglioni ha però sottolineato che per affrontare una tournée impegnativa è necessario recuperare completamente la funzionalità respiratoria. Per questo motivo è stata presa la decisione di rinviare di un anno l'intero calendario del tour, originariamente previsto tra giugno e settembre 2026, con le nuove date che si svolgeranno nel 2027.