Il mondo del calcio piange la scomparsa di Marios Oikonomou, ex difensore greco che in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie di Cagliari, Bologna, Bari, Spal e Sampdoria. Aveva 33 anni.

L'ex calciatore era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lo scorso 23 maggio nella sua città natale, Giannina, in Grecia. Secondo le informazioni disponibili, stava viaggiando a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'automobile. Trasportato d'urgenza in ospedale, era stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e successivamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Per oltre una settimana i medici hanno tentato di salvargli la vita, ma le conseguenze dell'incidente si sono rivelate troppo gravi. Nove giorni dopo il ricovero è arrivata la notizia del decesso.

Classe 1992, Oikonomou aveva iniziato la sua carriera nel PAS Giannina prima del trasferimento in Italia nel 2013 al Cagliari Calcio. Nel corso degli anni aveva giocato anche con Bologna FC 1909, SSC Bari, SPAL e UC Sampdoria. Nella parte finale della sua carriera aveva inoltre militato nell'AEK Atene, nel FC Copenhagen e nel Panetolikos FC, squadra con cui aveva chiuso l'attività agonistica nel 2024. Con la nazionale greca aveva collezionato sei presenze.