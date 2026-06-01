Momenti di apprensione nel pomeriggio a Nuoro per un incidente stradale avvenuto in viale Costituzione, che ha coinvolto un'auto e due veicoli parcheggiati lungo la carreggiata.

L'impatto ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre dall'abitacolo l'unico occupante della vettura. Una volta liberato, il conducente è stato affidato ai sanitari del 118, intervenuti sul posto per prestargli le prime cure e predisporne il trasferimento in ospedale.

Secondo le prime informazioni, non risultano altre persone ferite. I danni hanno interessato anche due auto in sosta, coinvolte nello schianto.

Per consentire i soccorsi e i rilievi sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, la Polizia di Stato e i Carabinieri, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'incidente.