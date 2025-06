Dopo aver notato un comportamento sospetto da parte di una coppia durante le attività di sorveglianza nel centro abitato di Ossi, I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari, insieme ai colleghi della Stazione Carabinieri di Ossi, hanno fermato l'uomo che è stato trovato in possesso di droga e denaro contante considerato proveniente dalla vendita di sostanze stupefacenti.

Successivamente, la perquisizione dell'abitazione condivisa dai due ha portato al rinvenimento di ulteriori quantità di cocaina pronta per la vendita, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

L'accaduto durante la mattinata dello scorso 30 maggio, quando i militari hanno arrestato la coppia per detenzione di cocaina a fini di spaccio. La Procura della Repubblica di Sassari ha disposto gli arresti domiciliari per i due in attesa dell'udienza di convalida.