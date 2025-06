"Angelo Bonelli mi accusa di trasformismo. Una polemica tutta politica, lontana dai reali contenuti di questa campagna". Così tramite un post condiviso sui sociale Giuseppe Luigi Cucca, candidato per il centrodestra alle amministrative di Nuoro, replica ad Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che oggi, arrivato a Nuoro per sostenere Emiliano Fenu (campo largo), aveva definito Cucca un "trasformista" per il suo passato nel centrosinistra.

"La verità? Probabilmente, proprio come Giuseppe Conte, fino a ieri Bonelli non sapeva neanche dove fosse Nuoro - prosegue Cucca -. La mia storia personale e politica è chiara: ho sempre lavorato per unire, mai per dividere. Sono sempre stato un centrista, un moderato, e non ho mai cambiato posizione. La mia proposta è stata aperta a tutti: alcuni hanno aderito, altri hanno preferito restare alla finestra".

"Mentre qualcuno lancia etichette, noi parliamo di programmi, di lavoro, di futuro. La nostra campagna è fatta di proposte concrete, di impegno e di una vera volontà di cambiamento - aggiunge -.E se proprio vogliamo parlare di coerenza: io non ho mai fatto governi con la Lega, né votato decreti con Salvini. Diversamente da chi oggi sostiene Bonelli, ovvero il Movimento 5 stelle con Emiliano Fenu".

"Noi - conclude - andiamo avanti. Per Nuoro, per il cambiamento, senza slogan e senza lezioni da chi scopre la città solo sotto elezioni. Con buona pace di Bonelli".