Martina Carbonaro, la giovane di 14 anni tragicamente uccisa e per il cui omicidio è accusato l'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, ha vissuto lunghi momenti di agonia prima di morire, come confermato dall'autopsia.

Le indagini hanno infatti rivelato che Martina non è morta immediatamente dopo essere stata colpita, ma ha sofferto prima di spegnersi. Sono state individuate ferite al cranio e lesioni al collo: gli esiti degli esami condotti hanno evidenziato quattro ferite significative sulla testa, sia nella parte anteriore che posteriore del cranio, e una frattura cranica estesa con emorragia. Resta ora in attesa della conclusione degli esami per chiarire ulteriori dettagli su questa terribile vicenda.

L'esame autoptico, che sarà concluso entro 90 giorni, ha rivelato che i primi colpi inferti nella regione occipitale sono stati estremamente violenti.